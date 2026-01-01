Micro-Folie à la carte Rue Louis Pasteur Scaër
Micro-Folie à la carte Rue Louis Pasteur Scaër vendredi 30 janvier 2026.
Micro-Folie à la carte
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 15:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Musée numérique, casques VR, Fablab, venez faire à la Micro-Folie ce que vous souhaitez !
Tout public. .
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie à la carte
L’événement Micro-Folie à la carte Scaër a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS