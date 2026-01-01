Micro-Folie à la carte Rue Louis Pasteur Scaër

Micro-Folie à la carte

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Musée numérique, casques VR, Fablab, venez faire à la Micro-Folie ce que vous souhaitez !

Tout public. .

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

English : Micro-Folie à la carte

