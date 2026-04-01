Micro-Folie à la carte Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër
Micro-Folie à la carte Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 22 avril 2026.
Micro-Folie à la carte
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Musée numérique, casques VR, Fablab, venez à la Micro-Folie faire ce que vous avez envie ! .
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English : Micro-Folie à la carte
L’événement Micro-Folie à la carte Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS