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Micro-Folie à la carte Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Micro-Folie à la carte Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie et FabLab de Scaër

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Micro-Folie à la carte

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Musée numérique, casques VR, Fablab, venez à la Micro-Folie faire ce que vous avez envie !   .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English : Micro-Folie à la carte

L’événement Micro-Folie à la carte Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS