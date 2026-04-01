Micro-Folie à la carte Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Micro-Folie à la carte

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Musée numérique, casques VR, Fablab, venez à la Micro-Folie faire ce que vous avez envie ! .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English : Micro-Folie à la carte

L’événement Micro-Folie à la carte Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS