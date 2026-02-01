Micro-Folie à la découverte du musée numérique rue du 11 novembre Vorey
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire
Début : 2026-02-10 15:00:00
fin : 2026-02-10 18:00:00
2026-02-10
Pour les curieuses et les curieux, venez nous rencontrer pour le musée en libre-visite, à la médiathèque entre 15h et 18h.
Au programme, la collection impressionniste.
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 microfolie@vorey.com
English :
For the curious, come and meet us for a self-guided tour of the museum, at the media library between 3pm and 6pm.
On the program: the Impressionist collection.
L’événement Micro-Folie à la découverte du musée numérique Vorey a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay