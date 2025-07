Micro-folie à la médiathèque Médiathèque Henri Dubois Saint-Julien-Chapteuil

Micro-folie à la médiathèque Médiathèque Henri Dubois Saint-Julien-Chapteuil mardi 15 juillet 2025.

Micro-folie à la médiathèque

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-15 10:00:00

2025-07-15

La micro-folie, plate-forme culturelle au service des territoires. C’est un musée numérique, pour découvrir des chefs d’œuvre des grands musées nationaux, tous numérisés et accessibles à tous.

Entrée gratuite

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 36 24 biblio.stjulienchapteuil@gmail.com

English :

La micro-folie, a cultural platform for local communities. It’s a digital museum, where you can discover masterpieces from major national museums, all digitized and accessible to all.

Free admission

German :

La micro-folie, eine Kulturplattform im Dienste der Territorien. Es ist ein digitales Museum, in dem Sie Meisterwerke der großen nationalen Museen entdecken können, die alle digitalisiert und für alle zugänglich sind.

Freier Eintritt

Italiano :

La micro-folie, una piattaforma culturale al servizio delle comunità locali. È un museo digitale, dove si possono scoprire i capolavori dei grandi musei nazionali, tutti digitalizzati e accessibili a tutti.

Ingresso gratuito

Espanol :

La micro-folie, una plataforma cultural al servicio de las comunidades locales. Es un museo digital, donde podrá descubrir obras maestras de los grandes museos nacionales, todas digitalizadas y accesibles para todos.

Entrada gratuita

L’événement Micro-folie à la médiathèque Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal