Micro-Folie à la Palestel Dun-le-Palestel

6 RUE DES QUATRE CHEMINS Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-18

La Micro-Folie du Pays Dunois s’installe à la salle de La Palestel.

Retrouvez-y son musée numérique, la découverte de la réalité virtuelle et des ateliers de jeux autour du paysagisme.

Ces ateliers permettront de découvrir des œuvres d’art, allant du dessin et de la peinture à la photographie, ayant pour sujet des paysages, le tout en s’amusant. Au menu, jeux de société et ateliers créatifs pour un voyage autour du monde.

