Micro Folie Ancient Greece Cany-Barville
Micro Folie Ancient Greece Cany-Barville mercredi 22 octobre 2025.
Micro Folie Ancient Greece
Médiathèque Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Discovery Tour by Ubisoft ancient Greece
Activité interactive sur des jeux vidéos éducatifs qui permettent de découvrir la Grèce Antique
Gratuit à partir de 7 ans de 14h à 16h .
Médiathèque Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 micro-folie@cany-barville.fr
