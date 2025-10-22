Micro Folie Ancient Greece Cany-Barville

Micro Folie Ancient Greece Cany-Barville mercredi 22 octobre 2025.

Micro Folie Ancient Greece

Médiathèque Cany-Barville Seine-Maritime

Discovery Tour by Ubisoft ancient Greece

Activité interactive sur des jeux vidéos éducatifs qui permettent de découvrir la Grèce Antique

Gratuit à partir de 7 ans de 14h à 16h .

Médiathèque Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 micro-folie@cany-barville.fr

