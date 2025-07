Micro-Folie animations « Réalité Virtuelle » Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Micro-Folie animations « Réalité Virtuelle » Chéray Saint-Georges-d’Oléron mardi 15 juillet 2025.

Micro-Folie animations « Réalité Virtuelle »

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-07-15 16:00:00

fin : 2025-08-26 17:00:00

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Préparez-vous à une immersion totale ! Nos animations en réalité virtuelle vous transportent dans des mondes fascinants et des expériences inoubliables.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Micro-Folie: « Virtual Reality » animations

Get ready for total immersion! Our virtual reality animations transport you into fascinating worlds and unforgettable experiences.

German : Micro-Folie: « Virtuelle Realität »-Animationen

Bereiten Sie sich auf ein totales Eintauchen vor! Unsere Virtual-Reality-Animationen entführen Sie in faszinierende Welten und unvergessliche Erlebnisse.

Italiano :

Preparatevi a un’immersione totale! Le nostre animazioni in realtà virtuale vi trasportano in mondi affascinanti e in esperienze indimenticabili.

Espanol : Micro-Folie: actividades de « Realidad Virtual

¡Prepárese para una inmersión total! Nuestras animaciones de realidad virtual te transportan a mundos fascinantes y experiencias inolvidables.

