Micro-Folie Apéro culturel Archi espagnole Ludo-Médiathèque Castets

Micro-Folie Apéro culturel Archi espagnole

Ludo-Médiathèque 97 rue des arts Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

A la découverte de l’architecture espagnole avec Eric Dubosc.

Public adulte.

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie Voyage en Espagne

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle. .

Ludo-Médiathèque 97 rue des arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

