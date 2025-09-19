Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’ Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born

Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’ Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born vendredi 19 septembre 2025.

Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’

Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Animé par l’architecte Eric Dubosc, nature et architecture.

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie « Archi en folie »

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle. .

Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

English : Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’

German : Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’

L’événement Micro-Folie Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’ Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2025-08-20 par Côte Landes Nature Tourisme