[MICRO-FOLIE] APÉRO-FOLIE La Salvetat-sur-Agout

Un nouveau concept débarque l’Apéro-Folie, un moment convivial pour discuter d’art — au sens très large — autour d’un apéritif dînatoire partagé ! Un jeudi par mois de novembre à février sur 4 communes différentes.

Jeudi 12 février, laissez-vous embarquer dans le thème du jour A MUSÉE VOUS, A MUSÉE MOI

Jeux, images et discussions pour explorer citoyenneté, engagement et liberté d’expression !

Ouvert à tous les curieux, que vous soyez passionné·e d’art ou simple amateur·rice de discussions inspirantes.

Pas besoin d’être expert·e chacun apporte sa vision, ses idées et son regard !

Autour du musée numérique et de notre partenaire ARTE — venez partager, débattre et trinquer !

Amenez un p’tit truc salé ou sucré à partager

Le service culturel vous offre les boissons

ATTENTION LIMITÉ A 18 PERSONNES INSCRIPTION OBLIGATOIRE

De 19h30 à 21h

06.62.86.16.24 (sms ou appel)

camille.viaules@cchautlanguedoc.fr

A new concept has arrived: the Apéro-Folie, a convivial moment to discuss art in the broadest sense of the term over a shared aperitif and dinner! One Thursday a month from November to February in 4 different towns.

