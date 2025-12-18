Micro-Folie Après-midi jeux de société

La Forge Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

La Micro-Folie du Pays Dunois s’invite à la Médiathèque La Forge de Saint Sulpice le Dunois.

Profitant des Après-midi Jeux de Société de la Médiathèque La Forge, se tenant de 15h à 19h le troisième mardi de chaque mois, et proposant de nombreux jeux de société, la Micro-Folie vient durant les deux premières heures d’ouverture faire profiter au public de sa propre ludothèque, consacrée aux arts.

Au programme, des jeux de société et des ateliers de création pour petits et grands.

Gratuit .

La Forge Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Après-midi jeux de société

L’événement Micro-Folie Après-midi jeux de société Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Pays Dunois