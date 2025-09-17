Micro-Folie « Archi en folie » Saint-Julien-en-Born

Micro-Folie « Archi en folie » Saint-Julien-en-Born mercredi 17 septembre 2025.

Micro-Folie « Archi en folie »

Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-09-17

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle.

Mercredi 9h-12h / 14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 16h-19h

Samedi 9h-13h

Vacances scolaires du 21 au 24 octobre inclus 9h-12h / 14h-17h tous les jours. .

Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

English : Micro-Folie « Archi en folie »

German : Micro-Folie « Archi en folie »

Italiano :

Espanol : Micro-Folie « Archi en folie »

L’événement Micro-Folie « Archi en folie » Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2025-08-24 par Côte Landes Nature Tourisme