Micro-Folie « Archi en folie » Saint-Julien-en-Born mercredi 17 septembre 2025.
Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born Landes
Gratuit
Début : 2025-09-17
fin : 2025-10-24
2025-09-17
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle.
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-13h
Vacances scolaires du 21 au 24 octobre inclus 9h-12h / 14h-17h tous les jours. .
Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
