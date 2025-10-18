Micro-folie Architecture Salle Sthrau Maubeuge

Micro-folie Architecture Salle Sthrau Maubeuge samedi 18 octobre 2025.

Micro-folie Architecture 18 et 19 octobre Salle Sthrau Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Plongez au cœur des merveilles architecturales du monde entier grâce à la Micro-Folie, un musée numérique innovant au cœur de la Salle Sthrau pour une escale exceptionnelle dédiée à l’architecture !

Salle Sthrau 4 rue Georges Paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 03 27 53 75 49 Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l’Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd’hui un lieu d’accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d’antan.

©salle Sthrau