Micro-Folie Atelier À la découverte des phares. Luçon
Micro-Folie Atelier À la découverte des phares. Luçon mardi 24 février 2026.
Micro-Folie Atelier À la découverte des phares.
La Distylerie Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Un atelier créatif pour petis et grands !
Explorez l’univers fascinant de ces gardiens des côtes et fabriquez votre propre maquette de phare. De sa forme, en passant par ses couleurs, et ses détails architecturaux… à vous d’imaginer votre sentinelle des mers !
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire. .
La Distylerie Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A creative workshop for young and old!
L’événement Micro-Folie Atelier À la découverte des phares. Luçon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud