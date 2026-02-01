Micro-Folie Atelier À la découverte des phares. Luçon

Micro-Folie Atelier À la découverte des phares.

La Distylerie Luçon Vendée

2026-02-24 14:30:00

2026-02-24 16:30:00

2026-02-24

Un atelier créatif pour petis et grands !

Explorez l’univers fascinant de ces gardiens des côtes et fabriquez votre propre maquette de phare. De sa forme, en passant par ses couleurs, et ses détails architecturaux… à vous d’imaginer votre sentinelle des mers !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire. .

La Distylerie Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A creative workshop for young and old!

