Micro-Folie Atelier création d’une BD avec Muriel Douru

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-25 2026-02-28

La Micro-Folie de Segré invite le public à créer une BD avec Muriel Douru les Mercredi 25 et Samedi 28 Février 2026 à la Micro-folie de Segré à 14h à la médiathèque de Segré-en-Anjou-bleu.

Illustratrice et scénariste de bande dessinée, Muriel Douru sera en résidence à Segré-en-Anjou Bleu pendant deux mois.

Le temps d’un après-midi, venez créer votre BD, sous la houlette de l’artiste et profitez des ses conseils et savoir-faire.

Réservation conseillée. Dès 10 ans .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

Segré’s Micro-Folie invites the public to create a comic strip with Muriel Douru on Wednesday February 25 and Saturday February 28, 2026 at 2pm at the Segré-en-Anjou-bleu media library.

