Micro-folie, atelier de cartes Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-folie, atelier de cartes

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Inspirez-vous des grandes représentations de l’amour dans la peinture… ou laissez simplement parler votre cœur. Cartes poétiques, messages doux ou créatifs à vous d’imaginer la plus belle déclaration. Qui recevra votre carte ?

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

English : Micro-folie, atelier de cartes

Take inspiration from the great representations of love in painting? or simply let your heart speak. Poetic cards, sweet or creative messages: it’s up to you to come up with the most beautiful declaration. Who will receive your card?

