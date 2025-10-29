Micro-folie Atelier de collage Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Rue Adrien Barnetche Musée numérique Micro-folie Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Les 8-12 ans pourront laisser libre cours à leur imagination lors d’un atelier collage.

À partir d’une sélection d’oeuvres issues du musée numérique, les enfants expérimenteront la composition, l’association d’images et la création d’univers poétiques et surprenants. Chaque collage deviendra une petite oeuvre personnelle, inspirée des grands artistes mais unique en son genre.

Atelier sur inscription nombre de places limité. .

