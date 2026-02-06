Micro-folie, atelier de modelage de coeurs Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-folie, atelier de modelage de coeurs

Un petit clin d’œil à la Saint-Valentin ! Les enfants créent en argile autodurcissante un cœur ou un petit objet (plar, sculpture…) à offrir ou à garder en souvenir. Atelier gratuit et sur inscription obligatoire, pour les enfants à partir de 7 ans.

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

English : Micro-folie, atelier de modelage de coeurs

A nod to Valentine’s Day! Children create a heart or a small object (plar, sculpture?) in self-hardening clay, to give as a gift or keep as a souvenir. Free workshop, registration required, for children aged 7 and over.

