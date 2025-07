Micro-Folie atelier drôles d’impressions rue du 11 novembre Vorey

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-18 10:00:00

2025-07-18

Les enfants à partir de 7 ans sont invités à cet atelier d’inspiration Andy Warhol.

Sur réservation.

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 microfolie@vorey.com

English :

Children aged 7 and over are invited to this Andy Warhol-inspired workshop.

Reservations required.

German :

Kinder ab 7 Jahren sind zu diesem von Andy Warhol inspirierten Workshop eingeladen.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

I bambini dai 7 anni in su sono invitati a partecipare a questo laboratorio ispirato a Andy Warhol.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Los niños a partir de 7 años están invitados a este taller inspirado en Andy Warhol.

Es necesario reservar.

