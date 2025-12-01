Micro-folie atelier enfants Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie atelier enfants

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Au mois de décembre, la Micro-Folie part à la découverte du Louvre et propose un atelier Petit Noun, des bords du Nil aux pyramides du Louvre

Accompagnés par la médiatrice de la Micro-Folie, ils feront la connaissance de Petit Noun, l’hippopotame en faïence bleue conservé au Musée du Louvre, et découvriront son histoire. Après l’avoir cherché dans les couloirs du musée, ils pourront le parer de mille couleurs lors d’un atelier coloriage.

Animation de 30 à 45mn, à 15h et 17h. Tout public .

