Micro-Folie Atelier FabLab Saint-Pierre-Quiberon mercredi 17 décembre 2025.

Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Les fêtes de fin d’année approchent, avez-vous déjà commencé à décorer votre intérieur ?
La Micro-Folie de Saint-Pierre Quiberon vous propose plusieurs petits ateliers pour créer des objets de décoration personnalisés qui vous ressemblent.

Ateliers décorations hivernales
Mercredi 17 décembre
⏰ De 15h à 17h, en continu
️Gratuit, à partir de 5 ans

Informations
mediationculturelle@saintpierrequiberon.fr
02.97.30.95.79   .

