Micro-Folie Atelier FabLab Saint-Pierre-Quiberon
Micro-Folie Atelier FabLab Saint-Pierre-Quiberon mercredi 17 décembre 2025.
Micro-Folie Atelier FabLab
Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Les fêtes de fin d’année approchent, avez-vous déjà commencé à décorer votre intérieur ?
La Micro-Folie de Saint-Pierre Quiberon vous propose plusieurs petits ateliers pour créer des objets de décoration personnalisés qui vous ressemblent.
Ateliers décorations hivernales
Mercredi 17 décembre
⏰ De 15h à 17h, en continu
️Gratuit, à partir de 5 ans
Informations
mediationculturelle@saintpierrequiberon.fr
02.97.30.95.79 .
Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
English :
L’événement Micro-Folie Atelier FabLab Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon