MICRO-FOLIE ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUTES ET TOUS ! Port-Vendres

Avec l’association La Tablée Dé Trolls

Venez jouer aux jeux de société et partager un moment convivial avec les animateurs de La Tablée Dé Trolls. Des jeux pour toutes et tous à partir de 8 ans (jeux de stratégie, de collaboration ou de figurines…)

Gratuit Infos et inscriptions au 09 75 63 16 78

Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78

English :

With the La Tablée Dé Trolls association

Come and play board games and share a convivial moment with the animators of La Tablée Dé Trolls. Games for everyone aged 8 and over (strategy, collaboration or miniature games…)

Free Info and registration on 09 75 63 16 78

