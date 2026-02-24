Micro-folie Atelier Les Nanas de Niki de Saint Phalle Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie Atelier Les Nanas de Niki de Saint Phalle Les Carmélites Ploërmel mercredi 11 mars 2026.
Micro-folie Atelier Les Nanas de Niki de Saint Phalle
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
L’artiste Niki de Saint Phalle a produit des œuvres représentant des femmes colorées et aux formes généreuses qui symbolisent toutes les femmes. Elle les appelle les Nanas . Arme-toi de couleurs et de beaucoup de créativité pour créer ta propre Nana à la manière de Niki de Saint Phalle.
Atelier en continu. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-folie Atelier Les Nanas de Niki de Saint Phalle Ploërmel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande