Micro-Folie Atelier masque vénitien Salle Saint André Chamberet

Micro-Folie Atelier masque vénitien

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Animé par LilIane Guedon-Rouillon, cet atelier de fabrication de masques pour petits et grand sera précédé d’une visite à la Micro-Folie sur le thème du carnaval. .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

