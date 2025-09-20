Micro-Folie : Atelier » Mission Architecte, dans la peau d’un charpentier » Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Megève

Micro-Folie : Atelier » Mission Architecte, dans la peau d’un charpentier » Samedi 20 septembre, 15h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Dès 8 ans

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine la Micro-Folie de Megève a le plaisir de proposer un atelier « Mission architecte, dans la peau d’un charpentier » pour appréhendez le travail des charpentiers.

Cette activité mêle jeu de réflexion et pratique manuelle : chacun pourra construire une ferme de charpente en papier, à échelle réduite, qui tient sur une table… et peut même supporter un poids !

L’objectif : comprendre comment les bâtiments tiennent debout, tout en s’amusant avec des notions de géométrie, d’équilibre et de structure.

L’animation s’inspire du travail des charpentiers sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. À travers ce défi ludique, ils découvriront le métier de charpentier, son rôle essentiel dans l’histoire de l’architecture, et les techniques utilisées sur les grands chantiers d’hier et d’aujourd’hui.

Une activité accessible à partir de 8 ans, à partager en famille, pour apprendre en construisant ensemble !

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101 [{« type »: « phone », « value »: « 0450910338 »}]

