Micro-Folie Atelier petit peintre espagnol Ludo-Médiathèque Castets

Découverte et atelier peinture à la manière des peintres espagnols.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Gratuit.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Dans le cadre de la Micro-Folie Voyage en Espagne
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle. .
Ludo-Médiathèque 97 rue des arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
