Micro-folie Atelier sérigraphie Affichez-vous ! Mediatheque municipale Ruelle-sur-Touvre

Micro-folie Atelier sérigraphie Affichez-vous !

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Retrouvez l’atelier du Bouc pour réaliser une affiche en sérigraphie. En lien avec le travail d’un artiste Pop Art, vous reprendrez les codes du mouvement pour vous les réapproprier. Amateurs de Basquiat et Keith Haring ? N’attendez pas !

.

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89

English :

Join Atelier du Bouc to create a screen-printed poster. Based on the work of a Pop Art artist, you’ll take up the codes of the movement and make them your own. Fans of Basquiat and Keith Haring? Don’t delay!

German :

Finden Sie sich im Atelier du Bouc wieder, um ein Poster im Siebdruckverfahren herzustellen. In Verbindung mit der Arbeit eines Pop-Art-Künstlers greifen Sie die Codes der Bewegung auf und eignen sie sich neu an. Sind Sie ein Fan von Basquiat und Keith Haring? Warten Sie nicht!

Italiano :

Partecipate al workshop Bouc per creare un poster serigrafato. Basandovi sull’opera di un artista della Pop Art, utilizzerete i codici del movimento per riappropriarvene. Fan di Basquiat e Keith Haring? Non indugiate!

Espanol :

Únete al taller Bouc para crear un cartel serigrafiado. Basándote en la obra de un artista Pop Art, utilizarás los códigos del movimiento para reapropiarte de ellos. ¿Fans de Basquiat y Keith Haring? ¡No tardes!

L’événement Micro-folie Atelier sérigraphie Affichez-vous ! Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême