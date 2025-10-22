Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Atelier Cailloux Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Atelier Cailloux avec Bionheur en Herbe. Découvre des œuvres étonnantes avec la Micro-Folie puis à ton tour de créer, avec des trésors ramassés en bords de Loire. Activité gratuite mais sur réservation.

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Cailloux workshop with Bionheur en Herbe. Discover amazing works of art with the Micro-Folie, then it’s your turn to create, using treasures collected along the banks of the Loire. Free, but please book in advance.

German :

Workshop Cailloux mit Bionheur en Herbe. Entdecke erstaunliche Kunstwerke mit der Micro-Folie und sei dann selbst an der Reihe, mit Schätzen, die du am Ufer der Loire gesammelt hast, zu kreieren. Kostenlos, aber mit Reservierung.

Italiano :

Laboratorio di sassi con Bionheur en Herbe. Scoprite alcune sorprendenti opere d’arte con la Micro-Folie, poi toccherà a voi creare con i tesori raccolti lungo le rive della Loira. Gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo.

Espanol :

Taller de guijarros con Bionheur en Herbe. Descubra sorprendentes obras de arte con la Micro-Folie, después le tocará a usted crear con los tesoros recogidos a orillas del Loira. Esta actividad es gratuita pero debe reservarse con antelación.

