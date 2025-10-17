Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence Musée des Manufactures de Dentelles Retournac vendredi 17 octobre 2025.

Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Conférence Transformer une manufacture de dentelles en musée ? par Claude Tautel, architecte à l’origine de la construction du musée.

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Lecture Transforming a lace factory into a museum by Claude Tautel, the architect behind the museum’s construction.

German :

Vortrag Eine Spitzenmanufaktur in ein Museum verwandeln? von Claude Tautel, dem Architekten, der den Bau des Museums initiiert hat.

Italiano :

Conferenza Trasformare una fabbrica di merletti in un museo di Claude Tautel, l’architetto che ha realizzato il museo.

Espanol :

Conferencia Transformar una fábrica de encajes en museo , a cargo de Claude Tautel, arquitecto responsable de la construcción del museo.

