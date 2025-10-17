Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence Musée des Manufactures de Dentelles Retournac vendredi 17 octobre 2025.
Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence
Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Conférence Transformer une manufacture de dentelles en musée ? par Claude Tautel, architecte à l’origine de la construction du musée.
.
Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr
English :
Lecture Transforming a lace factory into a museum by Claude Tautel, the architect behind the museum’s construction.
German :
Vortrag Eine Spitzenmanufaktur in ein Museum verwandeln? von Claude Tautel, dem Architekten, der den Bau des Museums initiiert hat.
Italiano :
Conferenza Trasformare una fabbrica di merletti in un museo di Claude Tautel, l’architetto che ha realizzato il museo.
Espanol :
Conferencia Transformar una fábrica de encajes en museo , a cargo de Claude Tautel, arquitecto responsable de la construcción del museo.
L’événement Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence Retournac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire