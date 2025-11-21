Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Conférence

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Conférence sur l’histoire de la Haute-Loire, par Vincent Reynier, de la Médiathèque départementale.

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Conference on the history of Haute-Loire, by Vincent Reynier, from the Médiathèque départementale.

German :

Vortrag über die Geschichte der Haute-Loire von Vincent Reynier von der Mediathek des Departements.

Italiano :

Conferenza sulla storia dell’Alta Loira, tenuta da Vincent Reynier, della Médiathèque départementale.

Espanol :

Conferencia sobre la historia del Alto Loira, por Vincent Reynier, de la Médiathèque départementale.

