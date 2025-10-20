Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Découverte de collections numérisées Thématique 2 Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-20

Découvrez les collections numérisées des plus grands musées nationaux. La deuxième thématique concerne les matières papier, cailloux, ciseaux, drôles de matières .

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Discover digitized collections from leading national museums. The second theme is materials: paper, pebbles, scissors, funny materials .

German :

Entdecken Sie die digitalisierten Sammlungen der größten nationalen Museen. Das zweite Thema betrifft Materialien: Papier, Kieselsteine, Scheren, lustige Materialien .

Italiano :

Scoprite le collezioni digitalizzate dei più grandi musei nazionali. Il secondo tema è materiali: carta, sassolini, forbici, materiali divertenti .

Espanol :

Descubra las colecciones digitalizadas de los mayores museos nacionales. El segundo tema es materiales: papel, guijarros, tijeras, materiales divertidos .

