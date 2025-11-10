Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Découverte de collections numérisées Thématique 5 Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Découverte de collections numérisées Thématique 5

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-11-10 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-10 2025-12-08

Découvrez les collections numérisées des plus grands musées nationaux. La cinquième thématique concerne les Chefs d’œuvre textiles des musées d’Auvergne-Rhône-Alpes .

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Discover the digitized collections of leading national museums. The fifth theme is Textile masterpieces from the museums of Auvergne-Rhône-Alpes .

German :

Entdecken Sie die digitalisierten Sammlungen der größten nationalen Museen. Das fünfte Thema betrifft Textile Meisterwerke der Museen von Auvergne-Rhône-Alpes .

Italiano :

Scoprite le collezioni digitalizzate dei maggiori musei nazionali. Il quinto tema è Capolavori tessili dai musei dell’Alvernia-Rodano-Alpi .

Espanol :

Descubra las colecciones digitalizadas de los mayores museos nacionales. El quinto tema es Obras maestras textiles de los museos de Auvernia-Ródano-Alpes .

