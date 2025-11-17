Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Découverte de collections numérisées Thématique 6 Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Découverte de collections numérisées Thématique 6 Musée des Manufactures de Dentelles Retournac lundi 17 novembre 2025.
Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Début : 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-17
Découvrez les collections numérisées des plus grands musées nationaux. La sixième thématique concerne la Haute-Loire en images .
Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr
English :
Discover the digitized collections of leading national museums. The sixth theme is Haute-Loire in pictures .
German :
Entdecken Sie die digitalisierten Sammlungen der größten nationalen Museen. Das sechste Thema betrifft Die Haute-Loire in Bildern .
Italiano :
Scoprite le collezioni digitalizzate dei principali musei francesi. Il sesto tema è L’Alta Loira in immagini .
Espanol :
Descubra las colecciones digitalizadas de los principales museos de Francia. El sexto tema es Haute-Loire en imágenes .
