Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Visite guidée Les mythes dans l’art Musée des Manufactures de Dentelles Retournac vendredi 7 novembre 2025.
Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07 2025-12-05
Visite guidée Les Mythes dans l’art . Gratuit mais sur réservation.
Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr
English :
Guided tour: Myths in art . Free, but booking essential.
German :
Geführte Tour: Mythen in der Kunst . Kostenlos, aber mit Reservierung.
Italiano :
Visita guidata: I miti nell’arte . Gratuito ma da prenotare in anticipo.
Espanol :
Visita guiada: Los mitos en el arte . Gratuita, pero con reserva previa.
