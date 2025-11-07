Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Visite guidée Les mythes dans l’art Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Visite guidée Les mythes dans l’art Musée des Manufactures de Dentelles Retournac vendredi 7 novembre 2025.

Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Visite guidée Les mythes dans l’art

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07 2025-12-05

Visite guidée Les Mythes dans l’art . Gratuit mais sur réservation.

.

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Guided tour: Myths in art . Free, but booking essential.

German :

Geführte Tour: Mythen in der Kunst . Kostenlos, aber mit Reservierung.

Italiano :

Visita guidata: I miti nell’arte . Gratuito ma da prenotare in anticipo.

Espanol :

Visita guiada: Los mitos en el arte . Gratuita, pero con reserva previa.

L’événement Micro-folie au Musée des Manufactures de dentelles Visite guidée Les mythes dans l’art Retournac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire