Micro-Folie Aubigny-sur-Nère

Micro-Folie

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-17

La Micro-Folie est un dispositif culturel de proximité porté par la ministère de la Culture et coordonné par La Villette en lien avec 12 établissements nationaux fondateurs tels que le Centre Pompidou, le Château de Versailles… Cet espace modulable offre un accès ludique à plus de 3200 oeuvres.

Découvrez la Micro-Folie à La Maison du Fil au Tartan !

Découvrez la Micro-Folie, un nouvel équipement culturel mobile qui a pour vocation d’aller investir des espaces non dédiés comme les écoles mais aussi les équipements culturels que vous connaissez bien comme la Galerie François 1er ou la bibliothèque, pour vous permettre de découvrir de grandes œuvres issues de musées français ou européens.

Ce musée numérique s’invite à la Maison du Fil au Tartan le temps de quelques jours, vous offrant ainsi la possibilité de découvrir le lien entre art et textile. .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

La Micro-Folie is a local cultural initiative supported by the French Ministry of Culture and coordinated by La Villette in association with 12 founding national establishments such as the Centre Pompidou, the Château de Versailles… This modular space offers fun access to over 3,200 works of art.

German :

Die Micro-Folie ist eine kulturelle Einrichtung, die vom Kulturministerium getragen und von La Villette in Verbindung mit 12 nationalen Gründereinrichtungen wie dem Centre Pompidou, dem Schloss von Versailles usw. koordiniert wird. Dieser modulierbare Raum bietet einen spielerischen Zugang zu mehr

Italiano :

La Micro-Folie è una struttura culturale locale sostenuta dal Ministero della Cultura francese e coordinata da La Villette in associazione con 12 istituzioni nazionali fondatrici come il Centre Pompidou e il Castello di Versailles. Questo spazio modulare offre un accesso divertente a oltre 3.200 op

Espanol :

La Micro-Folie es un equipamiento cultural local apoyado por el Ministerio de Cultura francés y coordinado por La Villette en asociación con 12 instituciones nacionales fundadoras, como el Centro Pompidou y el Castillo de Versalles. Este espacio modular ofrece un acceso lúdico a más de 3.200 obras

L’événement Micro-Folie Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-10-29 par OT SAULDRE ET SOLOGNE