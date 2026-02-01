Micro-Folie

Salle Bill Millin Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Un nouveau rendez-vous arrive cette année les jeud’Arts. À partir du mois de février, un jeudi par mois, on se retrouve autour du musée numérique pour partager un moment convivial.

Simple curieux ou amateur d’histoire de l’art, venez discuter autour d’un verre. Pas besoin d’être expert chacun apporte ses idées et son regard ! .

Salle Bill Millin Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Micro-Folie is a local cultural initiative supported by the French Ministry of Culture and coordinated by La Villette in association with 12 founding national establishments such as the Centre Pompidou, the Château de Versailles… This modular space offers fun access to over 3,200 works of art.

L’événement Micro-Folie Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE