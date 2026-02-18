Micro-Folie Aubigny-sur-Nère

Micro-Folie

Un jeudi soir par mois, de 18h30 à 20h, nous proposons une miniconférence de 30 minutes sur un sujet artistique

choisi en fonction de la programmation culturelle de la ville une thématique, un artiste, un mouvement, une œuvre…

Ce musée numérique interactif et ludique permet d’accéder à plusieurs milliers d’oeuvres issues des institutions culturelles du monde entier. Vous découvrirez ces chefs-d’oeuvre en haute définition sur grand écran et pourrez interagir avec, grâce à des tablettes numériques.

MARIVAUX, L’ÎLE DES ESCLAVES

Projection intégrale de la pièce, mise en scène par Jacques Vincey, avec les comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre-

Val de Loire. Des naufragés jetés par la tempête sur l’Ile des Esclaves sont obligés, selon la loi de cette République, d’échanger leurs conditions. Cette comédie traite de manière légère de sujets plus sérieux, notamment l’esclavage, encore en vigueur en France à l’époque de Marivaux ! .

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

One Thursday evening a month, from 6:30pm to 8pm, we offer a 30-minute mini-conference on an artistic subject chosen according to the city’s cultural program

chosen according to the city’s cultural program: a theme, an artist, a movement, a work?

