Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits Montivilliers
samedi 17 octobre 2026 · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Souvent retouché pour effacer les imperfections, un portrait est partagé sur les réseaux sociaux comme la version idéale de son sujet.
Pourtant, avant l’ère de la photographie et du numérique, il fallait être artiste pour représenter ou se représenter : de la peinture à la sculpture, explorons ces portraits où le talent côtoie parfois… les libertés prises avec la réalité.
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie
À partir de 12 ans, sur inscription .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 billetterie@ville-montivilliers.fr
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English : Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits
L’événement Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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