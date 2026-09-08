Informations pratiques

Montivilliers

Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Souvent retouché pour effacer les imperfections, un portrait est partagé sur les réseaux sociaux comme la version idéale de son sujet.

Pourtant, avant l’ère de la photographie et du numérique, il fallait être artiste pour représenter ou se représenter : de la peinture à la sculpture, explorons ces portraits où le talent côtoie parfois… les libertés prises avec la réalité.

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie

À partir de 12 ans, sur inscription .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 billetterie@ville-montivilliers.fr

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English : Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits

L’événement Micro-Folie : Avant la photo – Surprenants portraits et autoportraits Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie