Micro-Folie Ballet en un seul acte Morcenx-la-Nouvelle

Dans les collections de la Micro Folie en Pays Morcenais Ballet en un seul acte, le Parc Musique de Wolfgang Amadeus Mozart chorégraphie de Angelin Preljocaj
Durée 1h40 sans entracte
Sur inscription au 05 58 04 16 39
12 Place Léo Bouyssou Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
English : Micro-Folie Ballet en un seul acte
In the collections of the Micro Folie en Pays Morcenais Ballet en un seul acte, le Parc Music by Wolfgang Amadeus Mozart Choreography by Angelin Preljocaj
Duration 1h40 without intermission
Registration on 05 58 04 16 39
German : Micro-Folie Ballet en un seul acte
In den Sammlungen der Micro Folie en Pays Morcenais Ballett in einem einzigen Akt, der Park Musik von Wolfgang Amadeus Mozart Choreografie von Angelin Preljocaj
Dauer 1h40 ohne Pause
Nach Anmeldung unter 05 58 04 16 39
Italiano :
Nelle collezioni del Micro Folie en Pays Morcenais Balletto in un atto, il Parco Musica di Wolfgang Amadeus Mozart coreografia di Angelin Preljocaj
Durata 1h40 senza intervallo
Iscrizione obbligatoria al numero 05 58 04 16 39
Espanol : Micro-Folie Ballet en un seul acte
En las colecciones del Micro Folie en Pays Morcenais Ballet en un acto, el Parque Música de Wolfgang Amadeus Mozart coreografía de Angelin Preljocaj
Duración 1h40 sin intermedio
Inscripción obligatoria en el 05 58 04 16 39
