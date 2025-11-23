Micro-Folie Ballet en un seul acte Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Ballet en un seul acte

12 Place Léo Bouyssou Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Dans les collections de la Micro Folie en Pays Morcenais Ballet en un seul acte, le Parc Musique de Wolfgang Amadeus Mozart chorégraphie de Angelin Preljocaj

Durée 1h40 sans entracte

Sur inscription au 05 58 04 16 39

12 Place Léo Bouyssou Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Micro-Folie Ballet en un seul acte

In the collections of the Micro Folie en Pays Morcenais Ballet en un seul acte, le Parc Music by Wolfgang Amadeus Mozart Choreography by Angelin Preljocaj

Duration 1h40 without intermission

Registration on 05 58 04 16 39

German : Micro-Folie Ballet en un seul acte

In den Sammlungen der Micro Folie en Pays Morcenais Ballett in einem einzigen Akt, der Park Musik von Wolfgang Amadeus Mozart Choreografie von Angelin Preljocaj

Dauer 1h40 ohne Pause

Nach Anmeldung unter 05 58 04 16 39

Italiano :

Nelle collezioni del Micro Folie en Pays Morcenais Balletto in un atto, il Parco Musica di Wolfgang Amadeus Mozart coreografia di Angelin Preljocaj

Durata 1h40 senza intervallo

Iscrizione obbligatoria al numero 05 58 04 16 39

Espanol : Micro-Folie Ballet en un seul acte

En las colecciones del Micro Folie en Pays Morcenais Ballet en un acto, el Parque Música de Wolfgang Amadeus Mozart coreografía de Angelin Preljocaj

Duración 1h40 sin intermedio

Inscripción obligatoria en el 05 58 04 16 39

