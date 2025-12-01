Micro-folie ballet Le Parc Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Micro-folie ballet Le Parc

Salle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Chaque année le dispositif des Micro-Folies propose pour clôturer l’année une soirée exceptionnelle à l’Opéra de Paris. Cette année c’est le merveilleux ballet Le Parc , chorégraphié par le talentueux Angelin Preljocaj sur une musique de Mozart.

Salle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes culture@craponnesurarzon.fr

Every year, the Micro-Folies program closes the year with an exceptional evening at the Paris Opera. This year it’s the marvelous ballet Le Parc , choreographed by the talented Angelin Preljocaj to music by Mozart.

Jedes Jahr bieten die Micro-Folies zum Abschluss des Jahres einen außergewöhnlichen Abend in der Pariser Oper an. Dieses Jahr wird das wunderbare Ballett Le Parc aufgeführt, das von dem talentierten Angelin Preljocaj mit der Musik von Mozart choreographiert wurde.

Ogni anno, il programma Micro-Folies propone una serata eccezionale all’Opéra di Parigi per concludere l’anno. Quest’anno si tratta del meraviglioso balletto Le Parc , coreografato dal talentuoso Angelin Preljocaj su musiche di Mozart.

Cada año, el programa Micro-Folies ofrece una velada excepcional en la Ópera de París para cerrar el año. Este año se trata del maravilloso ballet Le Parc , coreografiado por el talentoso Angelin Preljocaj con música de Mozart.

