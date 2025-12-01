Micro-folie ballet Le Parc Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie ballet Le Parc

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

En partenariat avec l’Opéra national de Paris, la micro-folie de Ploërmel propose une retransmission exceptionnel du ballet le Parc.

Ce ballet intemporel, chorégraphié par Angelin Preljocaj sur une musique de Wolfgang Amadeus Mozart, explore les

relations amoureuses et les jeux de séduction au siècle des Lumières. Le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle classique, porté par la musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. Les décors ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins à la française et les costumes s’inspirent de ceux du siècle des Lumières.

Plongez dans cette représentation sans quitter Ploërmel.

A 20h. Tout public. Gratuit sur réservation .

