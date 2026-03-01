Micro-folie Bar-sur-Aube

Micro-folie

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Spicilège n°1

C’est par ce mot rare (défini par le saint Littré comme suit spicilège · Recueil ou glane d’épis ; titre de quelques collections de pièces, d’actes et autres monuments qui n’avaient jamais été imprimés) que nous introduisons un nouveau type de séance qui aura pour motif de vous présenter le fruit des glanages réalisés notamment (mais pas seulement) lors de la préparation des séances habituelles ou même de séances qui, faute de matière, n’auront jamais vu le jour analyses rapides d’œuvres, réflexions, anecdotes, théories, raretés (etc.), ce premier spicilège, gardant l’art pour centre de gravité mais ne s’empêchant pas de déborder sur d’autres domaines, sera comme une macédoine fleurant bon le printemps, fraîche et toute en variété (nous espérons que la mayonnaise prendra).

Entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

