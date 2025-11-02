Micro-Folie Bingo des oeuvres Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Bingo des oeuvres Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz dimanche 21 décembre 2025.
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
En famille ou entre amis, tentez d’être les premiers à faire carton plein en complétant votre grille de bingo des œuvres ! Ouvrez les yeux et les oreilles et restez bien attentifs pour rafler la mise.
Tout public sur inscription .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
