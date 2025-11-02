Micro-Folie Bingo des oeuvres Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Bingo des oeuvres

Maison Parc Ducontenia, Rue Adrien Barnetche, Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

En famille ou entre amis, tentez d’être les premiers à faire carton plein en complétant votre grille de bingo des œuvres ! Ouvrez les yeux et les oreilles et restez bien attentifs pour rafler la mise.

Tout public sur inscription .

+33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

