Micro-Folie Bouquet de néons Laval

40 Rue du Britais Laval Mayenne
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 15:00:00
2025-12-22 2025-12-23
Atelier Fabrik Créative à la Micro-Folie vacances de Noël
Une exploration du dessin numérique autour de l’œuvre de Séraphine de Senlis un éclat de fleurs, de couleurs et de lumières créé au casque réalité virtuelle.
Durée 45 min
Dès 13 ans
Gratuit
Lundi 22 et mardi 23 décembre à 14h et 15h30
Le Quarante, Laval
Places très limitées réservation au 02 53 74 12 30 .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Fabrik Créative workshop at Micro-Folie Christmas vacations
