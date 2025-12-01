Micro-Folie Bouquet de néons Laval

Micro-Folie Bouquet de néons

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Atelier Fabrik Créative à la Micro-Folie vacances de Noël

Une exploration du dessin numérique autour de l’œuvre de Séraphine de Senlis un éclat de fleurs, de couleurs et de lumières créé au casque réalité virtuelle.

Durée 45 min

Dès 13 ans

Gratuit

Lundi 22 et mardi 23 décembre à 14h et 15h30

Le Quarante, Laval

Places très limitées réservation au 02 53 74 12 30 .

