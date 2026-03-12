Micro-Folie Café-docu projection Camille Claudel, sculpter pour exister

10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

Café-docu projection Camille Claudel, sculpter pour exister suivie d’un temps d’échange avec la Fabrique d’Image sur

la place des Femmes dans l’art.

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

Café-docu projection Camille Claudel, sculpter pour exister suivie d’un temps d’échange avec la Fabrique d’Image sur

la place des Femmes dans l’art. .

10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

La Micro-Folie: An immersion in the heart of art, archaeology and science.

Digital museum, family fun activities, flash visits, prehistoric demonstrations, café-conférences and screenings: a whole host of opportunities to learn in a different way, to marvel and share a cultural moment away from the everyday

the everyday.

Café-docu: screening of Camille Claudel, sculpter pour exister , followed by a discussion with Fabrique d?Image on the place of women in art

the place of women in art.

L’événement Micro-Folie Café-docu projection Camille Claudel, sculpter pour exister Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS