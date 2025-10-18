Micro-Folie « Café-goûter Notre Dame décortiquée » Saint-Julien-en-Born

Micro-Folie « Café-goûter Notre Dame décortiquée » Saint-Julien-en-Born samedi 18 octobre 2025.

Micro-Folie « Café-goûter Notre Dame décortiquée »

Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born Landes

On papote avec Eric Dubosc, architecte, autour d’un café et de gâteaux, sur la structure des œuvres architecturales.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Gratuit.

Dans la cadre de la Micro-Folie « Les Secrets de Notre Dame de Paris »

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et promenez-vous dans Notre Dame de Paris grâce aux casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Horaires du Musée Numérique en accès libre

Mercredi 9h-12h / 14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 16h-19h

Samedi 9h-13h .

Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

