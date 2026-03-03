Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Salle Saint André Chamberet

Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La Micro-Folie vous invite à la projection du documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister.

Une exploration sensible de la trajectoire de la sculptrice Camille Claudel (1864-1943), qui accorde une place particulière aux rapports qu’elle entretient avec ses consœurs et la solidarité.

Renseignements et réservations au 06 19 43 05 56 .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister

L’événement Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Chamberet a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze