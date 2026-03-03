Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Salle Saint André Chamberet
Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Salle Saint André Chamberet vendredi 6 mars 2026.
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
La Micro-Folie vous invite à la projection du documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister.
Une exploration sensible de la trajectoire de la sculptrice Camille Claudel (1864-1943), qui accorde une place particulière aux rapports qu’elle entretient avec ses consœurs et la solidarité.
Renseignements et réservations au 06 19 43 05 56 .
+33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
