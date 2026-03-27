MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres Chateau de Landebaudière La Gaubretière

MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres

Chateau de Landebaudière 1er étage La Gaubretière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

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Chateau de Landebaudière 1er étage La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr

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English :

L’événement MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres La Gaubretière a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne