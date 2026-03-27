MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres Chateau de Landebaudière La Gaubretière
MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres Chateau de Landebaudière La Gaubretière samedi 4 avril 2026.
MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres
Chateau de Landebaudière 1er étage La Gaubretière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
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Chateau de Landebaudière 1er étage La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr
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English :
L’événement MICRO-FOLIE Chasse aux œufs et chasse aux œuvres La Gaubretière a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne