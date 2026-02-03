Micro-Folie Cherche et trouve Cour de la mairie Montmoreau

Micro-Folie Cherche et trouve

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Retrouvez un univers où l’art et l’amusement se rencontrent le jeu de Cherche et trouve à travers des chefs-d’œuvre artistiques.

.

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Cherche et trouve

Discover a world where art and fun come together: a game of “seek and find” through artistic masterpieces.

L’événement Micro-Folie Cherche et trouve Montmoreau a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Sud Charente