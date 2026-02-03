Micro-Folie Cherche et trouve Cour de la mairie Montmoreau
Micro-Folie Cherche et trouve Cour de la mairie Montmoreau mercredi 18 mars 2026.
Micro-Folie Cherche et trouve
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
2026-03-18
Retrouvez un univers où l’art et l’amusement se rencontrent le jeu de Cherche et trouve à travers des chefs-d’œuvre artistiques.
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr
English : Micro-Folie Cherche et trouve
Discover a world where art and fun come together: a game of “seek and find” through artistic masterpieces.
