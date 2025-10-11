Micro-folie collection Art de la mode, textiles et savoir-faire atelier broderie numérique Les Carmélites Ploërmel

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Au mois d’octobre, la Micro-Folie part à la découverte de l’univers de la mode dans le cadre d’une collection Art de la mode, textiles et savoir-faire . Venez participer à un atelier Broderie numérique avec l’artiste Agathe Mercat. Tout public. De 14h à 18h. .

